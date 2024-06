A professora Silvana Piroli, representante da chapa 2 – Avançar no rumo certo por um futuro melhor, foi reconduzida nesta terça-feira à presidência do Sindiserv (o Sindicato dos Servidores Municipais) para o período 2025-2028. O pleito, realizado de forma online e presencial, teve a participação de 2.294 associados. A chapa de Silvana(ao centro na foto) obteve 1.807 votos. Já a chapa 1 – Mudar para conquistas, encabeçada pelo professor Paulo Amaro, ficou com 454.