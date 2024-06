O prefeito Adiló Didomenico (PSDB) e a deputada federal Denise Pessôa (PT) participaram no sábado (1º/06) da assembleia geral da UAB que tinha os impactos das enchentes no município como ponto de pauta. O prefeito situou sobre a etapa de reconstrução da cidade após as chuvas intensas do mês de maio e levou informações às lideranças comunitárias, que acorreram à sede da UAB (na foto), sobre o acesso aos benefícios à população atingida, como a distribuição de cestas básicas, lonas, colchões e agasalhos, encaminhamento de documentação para o Auxílio Reconstrução e FGTS. Mencionou que são “mais de 100 bloqueios, apenas nas estradas do interior”.