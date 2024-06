Nomes da frente de centro-esquerda à prefeitura de Caxias conversam com PSB

Enquanto os partidos que ainda não estão com chapa completa fazem articulações para definir o nome a vice, os pré-candidatos da chapa de centro esquerda, Denise Pessoa (PT) e Alceu Barbosa Velho (PDT), mais a presidente do PT, Joceli Veadrigo, a Piccola, encontraram-se na sexta-feira (21/6) com o presidente do PSB, Adriano Boff, e o líder de bancada, vereador Zé Dambrós.