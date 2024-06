O 1º de junho está se tornando, a cada ano mais, uma data esquecida em Caxias do Sul. Não deveria ser assim. A data marca a chegada do trem em 1910 e a elevação da Vila de Caxias à condição de cidade. Naquele ano, a cidade esteve em festa para a chegada do trem, e este fato é central para impulsionar o desenvolvimento de Caxias. Porém, este ano, o 1º de junho não mereceu nenhuma menção, nenhuma lembrança. Perdeu prestígio a data, perdeu prestígio o trem. Uma injustiça a ser reparada.