A UAB (União das Associações de Bairros) de Caxias do Sul está sugerindo à Câmara de Vereadores a criação de uma comissão técnica para revisão das leis municipais que têm impactos ambientais. Esse foi um dos pontos de pauta de reunião do presidente da entidade, Valdir Walter, com a presidente da Câmara, Marisol Santos (PSDB), e outros vereadores integrantes da Mesa, na quarta-feira (na foto).