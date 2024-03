O diretório do MDB caxiense irá definir na primeira quinzena de abril quem será o candidato do partido a prefeito. O colegiado partidário reuniu-se domingo (3/3) à tardinha, quando promoveu reunião-geral de filiados e simpatizantes para tratar das eleições municipais. Os postulantes ao cargo majoritário são o vereador Felipe Gremelmaier e o ex-deputado federal Mauro Pereira, que apresentaram no encontro as suas trajetórias e pretensões. Eles irão disputar o voto de 45 integrantes titulares do diretório. Na falta de algum, ou na substituição, há 15 suplentes.