O vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza (MDB), visitou os pavilhões da Festa da Uva na tarde desta quarta-feira (28), em Caxias do Sul. O político chegou ao local acompanhado do presidente do MDB caxiense e deputado estadual, Carlos Búrigo, e do vereador Felipe Gremelmaier, do mesmo partido. Mais tarde, ele se encontrou com o prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico (PSDB), no estande da prefeitura no evento, que segue até domingo (03. Entre os assuntos, o cenário eleitoral em Caxias.