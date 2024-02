A visita do vice-governador Gabriel Souza (MDB) à Festa da Uva nesta quarta-feira (28/2) serviu para referendar o caminho da candidatura própria do MDB à prefeitura de Caxias do Sul e fortalecer o nome do vereador Felipe Gremelmaier como alternativa da legenda. Felipe e o ex-deputado federal e ex-vereador Mauro Pereira colocaram seus nomes à disposição do partido. A ênfase do vice-governador à candidatura própria é importante, pois se dá em um contexto eleitoral em que circula a cogitação de que o MDB poderia indicar o candidato a vice na futura chapa do governo, a ser liderada pelo prefeito Adiló Didomenico (PSDB) à reeleição, apostando em uma reprodução da aliança PSDB-MDB no governo do Estado, da qual o próprio Gabriel faz parte em dobradinha com o governador Eduardo Leite.