Em repercussão das ações anunciadas pela prefeitura na segunda-feira (26/2) para a população de rua, decorrente de um homicídio na noite de sábado (24/2) no bairro Rio Branco, o Comitê Pop Rua, constituído por representantes de órgãos governamentais e entidades da sociedade civil, assinou nota nesta terça (27/2) em que faz reparos aos encaminhamentos adotados pelo governo. O homicídio é atribuído por órgãos de segurança a uma pessoa “que vive em situação de rua” e a situação motivou a postagem de um vídeo pelo prefeito Adiló Didomenico no domingo (25/2), em que ele atribui o crime “a um elemento que, travestido de miserável, veio a Caxias com uma longa ficha de débito perante a Justiça”.