A prefeitura de Caxias do Sul divulgou, na tarde desta terça-feira (27), um balanço sobre a primeira noite de abordagens e encaminhamentos de pessoas em situação de rua. As ações ocorreram na noite de segunda-feira (26) e seguem nesta terça. Os procedimentos são realizados após o poder público criar um gabinete de crise para tratar da morte de um homem na noite de sábado (24), no bairro Rio Branco, enquanto passeava com um cachorro. A vítima teria sido atingida por um homem em situação de rua.