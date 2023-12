A comitiva caxiense que foi divulgar a Festa da Uva em Brasília viajou na segunda-feira (11/12) e teve três dias de agenda desembaraçada, um roteiro intenso de visitas e contatos com autoridades. Além do convite ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, a agenda incluiu visita ao Ministério do Turismo e encontros com os ministros do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, dos Direitos Humanos e Cidadania, Sílvio Almeida, e da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. A comitiva também encontrou-se com o presidente da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, Edegar Pretto. Nesta quarta, as visitas foram a mais um ministério, o da Cultura, onde a comitiva foi recebida pela ministra Margareth Menezes e passagem pelo Sebrae, recepcionada pelo presidente da entidade, Décio Lima.