O protagonismo do MDB com candidatura própria à prefeitura de Caxias do Sul pautou conversa do vereador Felipe Gremelmaier, o vice-governador Gabriel Souza e o presidente estadual do partido e prefeito de Rio Grande, Fábio Branco. Os emedebistas reuniram-se na tarde desta quinta-feira (28) em Tramandaí, cidade natal de Gabriel, no Litoral Norte. O grupo tratou do cenário político caxiense para as eleições municipais de 2024, com foco em garantir protagonismo do MDB, isto é, com candidatura própria. No final de outubro, no encontro Mobiliza 15 realizado em Caxias do Sul, e no início de dezembro, no Congresso Estadual do partido, na Assembleia, o ex-prefeito e ex-governador José Ivo Sartori foi convocado por lideranças estaduais e locais a concorrer a prefeito. Até agora, no entanto, ele não anunciou decisão.