O Republicanos vai ingressar nos próximos dias no Governo Eduardo Leite com a convocação do deputado federal Carlos Gomes, atual coordenador da bancada gaúcha na Câmara Federal, na Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. O Republicanos já vota com o governo na Assembleia. E, na quarta-feira (1º/11), Gomes convidou o secretário do Meio Ambiente de Caxias do Sul, João Uez, para ser o secretário adjunto da pasta, o número 2.