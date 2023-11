Em encontro do Conexão Serra, iniciativa institucional da RBS junto a lideranças representativas para apresentação de pautas prioritárias da região, nesta segunda-feira, na CIC Caxias, o vice-presidente de Indústria da CIC, Ruben Bisi, defendeu ,como uma das pautas regionais prioritárias anotadas pela área da indústria, a duplicação da Rota do Sol, a RSC-453, no trecho entre o trevo de saída para Flores da Cunha, e o trevo de Fazenda Souza, devido à demanda que surgirá para a rodovia com a operação do futuro Aeroporto da Serra Gaúcha.