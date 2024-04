Gramado e Região das Hortênsias mais uma vez se deparam com a baixa taxa de ocupação da rede hoteleira e uma significativa diminuição do movimento de turistas. Dessa vez, pode-se claramente culpar o combo inflação alta, preços exorbitantes, passagens aéreas mais caras e problemas de acesso na BR-116 em Nova Petrópolis. Mas em novembro e dezembro do ano passado, considerados meses de altíssima temporada por causa do Natal Luz, houve um fator adicional: Gramado foi vítima de fake news.