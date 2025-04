Onde foram parar R$ 6 bilhões?

O desconto de cerca de R$ 60 ia para sindicatos e entidades como uma tal de “Contag” ou ainda uma coisa chamada “Associação de Desenvolvimento Rural Família Feliz”. Dificilmente seria percebido pelos pensionistas na era da digitalização total e compulsória dos extratos das contas do INSS. Quantos aposentados conseguem lidar com o mundo digital sem se perder em senhas, logins, verificação de duas etapas, menus quase sempre confusos?

O esquema era de uma perversidade chocante: os investigadores da Polícia Federal (que ainda mantém certa independência e coragem) identificaram que algumas dessas associações tinham suas sedes a cerca de 900 quilômetros de distância da residência do cidadão descontado. Como disse um policial, é bem difícil imaginar que os aposentados, todos com mais de 60 anos, iriam para outro Estado só pra se juntar a sindicatos tão distantes — ainda mais sabendo como seria complicado conseguir ajuda dessas entidades quando precisassem. E se quisessem se desfiliar, teriam que ir presencialmente. Ou seja, o esquema foi feito para amarrar e extorquir idosos.

Ando estranhando o silêncio da oposição, pouquíssimos deputados e senadores se manifestaram. Por quê? O pessoal alinhado com o governo federal já começou aquela guerra de narrativas nas redes sociais com a falácia de sempre, dizendo que o esquema começou no governo anterior. Mas por que então continuou no governo atual? Pior: por que saltou de desvios na casa dos milhares de reais para desvios de milhões de reais de 2023 em diante? Quem responderá por isso?