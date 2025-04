Valores de Páscoa

Nesta semana, num vídeo desses pais influencers, um pai levou sua filhinha de cerca de 6 anos ao mercado. A menina sorridente, provavelmente empolgada com a vinda do Coelhinho, saltitava em torno do pai, que parou debaixo dos ovos de Páscoa expostos num corredor de supermercado. Com a falácia de que “Vai doer mais em mim do que me você”, ele começa a comparar o preço de um ovo de Páscoa ao preço de uma picanha (só por isso, já se tem uma ideia da falta de noção do rapaz), e aí larga isto: “Tenho uma coisa para falar pra você: Coelhinho da Páscoa não existe”. E continua explicando que, como está tudo muito caro neste ano, a menina vai ficar sem presentes porque não é o Coelhinho quem dá os ovos, mas os pais.

No fundo, tenho muita pena dessas crianças que viram coadjuvantes no filminho da vida dos pais influencers. Com certeza, nenhum pai tem a intenção de causar mal ao próprio filho com um simples vídeo, mas é questão de bom senso saber que um caso assim ultrapassa todos os limites. Se eu fosse essa família, comprava um chocolatinho mais barato só para a data não passar em branco. Quem sabe poderiam assistir ao episódio 3 da 1ª temporada da série The Chosen e entender como Jesus — que é a razão de existir a Páscoa — tratava as criancinhas: com respeito, com escuta, com dignidade, com esperança.