Tragédia anunciada

A banalização do crime, da promiscuidade, da misoginia, do abuso de álcool e drogas, da ostentação consumista: tudo isso é cantado a plenos pulmões sob uma batida eletrônica incessante e chamada de “música”. Entrem numa dessas baladinhas de adolescente e prestem realmente atenção à trilha sonora do ambiente: sempre há um tipo de música que chamam de “proibidão” com letras horrendas que subvertem qualquer valor ético e moral que as famílias gostariam de ensinar aos seus filhos.