Os desafios apontados por entidades para o futuro prefeito de Caxias

Além das questões básicas do dia a dia, de tocar as questões básicas de uma gestão, o futuro prefeito de Caxias do Sul terá a tarefa de pensar ações de cunho mais amplo, estratégico, para a cidade. Essa é a visão dos presidentes da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) e do Grupo Mobilização por Caxias (MobiCaxias), ouvidos pela Gaúcha Serra no decorrer do último domingo (6) durante nossa transmissão voltada à eleição.