A presença dos efeitos das mudanças climáticas em eventos extremos recentes acontecidos no Brasil foi um dos principais temas de uma entrevista concedida pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, na manhã desta quarta-feira (12). Ela foi ouvida no programa Bom Dia, Ministra, da Empresa Brasileira de Comunicações (EBC), e respondeu a perguntas de jornalistas de oito emissoras. Eu participei representando a Gaúcha Serra.