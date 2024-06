A situação do setor primário do RS após a enchente foi um dos principais temas do programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasileira de Comunicações (EBC), realizado nesta quarta-feira (29). O entrevistado foi Carlos Fávaro, titular do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), e a Gaúcha Serra, representada por mim, foi uma das sete rádios de todo o país convidadas para fazer perguntas. Durante uma hora, o ministro e os jornalistas estiveram em contato, e o programa foi apresentado ao vivo nos canais da EBC.