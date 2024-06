Em visita a Santa Cruz do Sul nesta terça-feira (28), o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, anunciou a criação de um fundo garantidor para os setores econômicos afetados pela enchente no Rio Grande do Sul. Sem valores ainda definidos, o instrumento poderá ser acessado por empresários de todas as atividades, entre elas, as ligadas à agropecuária.