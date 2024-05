Uma reunião organizada pelo Grupo Mobilização por Caxias (MobiCaxias) no Hospital Geral nesta sexta-feira (10), onde foi apresentado o balanço de uma visita feita a Brasília nesta semana, serviu como palco para mais um ato de solidariedade ao povo gaúcho após a tragédia climática. Na ocasião, o diretor-superintendente do Escritório Econômico e Cultural de Taiwan em São Paulo, Kuang Jong Fong, representando o governo do país asiático, formalizou a destinação de R$ 250 mil para as vítimas das enchentes. O comprovante da transferência bancária para a campanha SOS Rio Grande foi apresentado aos presentes no encontro.