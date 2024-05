Oportunidade de ajudar o Estado, atuar na retomada e receber pessoas e empresas. Esse pode ser um resumo do papel da indústria da Serra em meio a tudo o que o Rio Grande do Sul enfrenta. Embora também sofra com perdas de vidas e prejuízos enormes em diversos segmentos, todos afetados direta ou indiretamente com os estragos da chuva, o setor não teve muitas plantas afetadas.