Uma reunião realizada nesta segunda-feira (05) na Câmara de Indústria, Comércio, Agricultura e Serviços (CIC) de Vacaria foi um passo importante para manter vivo o tema da retomada do transporte ferroviário na Serra Gaúcha. Por mais que não tenham sido obtidos grandes resultados práticos do encontro, ele cumpriu um papel político importante. A quantidade de lideranças presentes mostrou mobilização e interesse, o que é fundamental para fazer com que a proposta vença as dificuldades que têm surgido ao longo do tempo.