O Conselho Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) de Caxias do Sul se reúne nesta quinta-feira (14), a partir das 17h30min, para definir o valor da passagem do transporte coletivo em 2024. O encontro vai analisar a tabela de custos enviada pela Visate, concessionária do serviço, e ver se vai ser necessário aplicar uma correção na tarifa.