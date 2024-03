Essencial para a conexão logística do interior gaúcho com a Região Metropolitana, a obra de duplicação da BR-386, entre Soledade e Fontoura Xavier, está 10% concluída. Com investimento de cerca de R$ 340 milhões apenas no trecho do norte do Estado, a reforma faz parte de um plano de obras que deve seguir até 2030 para duplicar a rodovia desde Lajeado até Carazinho.