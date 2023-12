Para muita gente, fim de ano é sinônimo de pegar a estrada. Mas antes de embarcar, é essencial fazer uma revisão para verificar se as condições do veículo estão em dia. De acordo com Fabiano Frizon, gerente de uma loja de autopeças em Passo Fundo, os itens mais importantes na verificação incluem suspensão, freios, pneus e parte elétrica.