Incêndio causa uma morte e deixa criança em estado grave em Três Passos

Homem de 46 anos morreu no local.

Um homem morreu e uma criança ficou gravemente ferida em incêndio que atingiu uma casa na tarde deste domingo (2) em Três Passos , no noroeste gaúcho.

Conforme o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 12h25min em imóvel localizado nos fundos de uma padaria na Rua Zeferino Brasil, no bairro Frei Olímpio. O estabelecimento também foi atingido pelo fogo.

Ao chegar no foco do incêndio, a equipe de bombeiros identificou que o homem e a criança estavam presos dentro da residência. A menor, uma menina de 7 anos, foi retirada e conduzida ao Hospital de Caridade de Três Passos. Já o homem, identificado como Paulo André de Oliveira, 46 anos, morreu no local.