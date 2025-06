Dois homens são assassinados em Passo Fundo na madrugada de sábado

Na madrugada deste sábado (31), dois homicídios foram registrados em diferentes pontos de Passo Fundo. Os homens de 29 e 39 anos foram atingidos por disparos de arma de fogo. Um suspeito de cometer os dois crimes foi preso pela Brigada Militar (BM).

O primeiro corpo foi encontrado em um Chevrolet Cobalt na Avenida Aspirante Jenner, nas proximidades da Rua Rio de Janeiro. A Força Tática da BM foi acionada e encontrou a vítima com ferimentos de disparos de arma de fogo dentro do carro.

O homem de 29 anos encontrado morto tinha registros policiais e usava tornozeleira eletrônica. No interior do veículo foi encontrado um bloqueador de sinal que impossibilita o rastreamento do aparelho.

Testemunhas informaram que um suspeito deixou o local do crime em direção ao bairro São Luiz Gonzaga. Após buscas, o suspeito, um homem de 25 anos, foi preso às 2h em uma rua próxima.

Pertences da primeira vítima estavam em seu veículo. Ainda durante a ocorrência, a Brigada Militar foi informada de que um veículo com as mesmas características do utilizado pelo suspeito estaria envolvido em outro atentado a tiros na Rua São Lázaro.

A vítima deste segundo ataque foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

Equipes da BM realizaram buscas na região atrás de outros envolvidos em ambos os crimes, além do suspeito inicial de 25 anos. Áreas foram isoladas para os trabalhos da Polícia Civil e do Instituto-Geral de Perícias (IGP).

O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Passo Fundo para que as circunstâncias dos crimes sejam investigadas. A Polícia Civil busca entender se as vítimas têm alguma relação para além de terem sido alvo do mesmo suspeito.

Os nomes das vítimas e do suspeito não foram divulgados.