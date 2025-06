Motorista de ônibus escolar é condenado a mais de cem anos de prisão por estupro de vulnerável no norte do RS

Câmeras flagraram o homem tocando em crianças e adolescentes no interior do veículo.

Um motorista de transporte escolar da prefeitura de Erebango, no norte do Rio Grande do Sul, foi condenado a cem anos, dois meses e 20 dias de prisão por estupro de vulnerável. A sentença foi divulgada nesta segunda-feira (2) pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). O homem já estava preso preventivamente desde outubro de 2024.