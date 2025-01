Homem é morto durante confronto com a Brigada Militar em Carazinho

Um homem de 51 anos foi morto durante um confronto com a Brigada Militar (BM) em Carazinho, no norte do Estado, conforme a corporação. O fato aconteceu por volta de 01h05min desta quarta-feira (1°), na Rua Treze de Maio, no bairro Santo Antonio. O indivíduo foi identificado como Leonardo Morschheiter.