Os índices criminais de Passo Fundo reduziram em abril e junho de 2024 na comparação com o mesmo período do ano passado. Conforme dados do programa Avante, da Brigada Militar, a queda mais significa foi dos crimes violentos letais, como homicídios, feminicídios e latrocínios: foram 14 no segundo trimestre de 2023 e cinco em 2024 — uma queda de 64%.