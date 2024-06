O Ministério Público do Rio Grande do Sul realiza nesta quinta-feira (30) a terceira fase da Operação Papillon. A ação investiga a obtenção de vantagens e benefícios indevidos por membros de organizações criminosas dentro do sistema da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) de Passo Fundo. O Ministério Público não revelou quem são os investigados.