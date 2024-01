A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 26 anos em Frederico Westphalen, no norte do Estado, na segunda-feira (1º). A vítima, que não teve o nome divulgado, foi encontrada morta no barranco de um rio, no bairro São José, com um ferimento causado por disparo de arma de fogo na cabeça e parte do corpo queimada.