Seis kits do projeto Monitoramento do Agressor já foram entregues em Passo Fundo. Desde 22 de novembro, o material está com a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam). Conforme o cronograma do governo do RS, 115 kits devem ser entregues na região do Planalto Médio, que contempla 60 municípios, nos meses de novembro e dezembro.