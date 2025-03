UTI Móvel do Samu chega a Passo Fundo nesta semana, mas ainda não tem prazo para iniciar operação

Passo Fundo deve receber nesta semana uma das quatro novas ambulâncias do Samu previstas para começar a operar na cidade. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, uma equipe está em deslocamento a São Paulo nesta terça-feira (18) para buscar o veículo de suporte avançado ( UTI móvel ).

A nova ambulância é uma doação do Ministério da Saúde para o município. Passo Fundo está entre as 11 cidades gaúchas contempladas com Unidades de Suporte Avançado (USA) para expansão da frota.