Hospital São Vicente de Paulo realiza blitz da saúde para reforçar a importância do cuidado com os rins

Em alusão ao Dia Mundial do Rim — comemorado em 13 de março — o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) de Passo Fundo, no norte do Estado, realiza neste sábado (15) uma blitz da saúde.

Durante a manhã, os profissionais da instituição esclareceram dúvidas sobre a Doença Renal Crônica (DRC) e disponibilizaram serviços como testes de pressão e glicose na unidade de relacionamento do hospital no Passo Fundo Shopping.

— Também estamos orientando alguns cuidados com a alimentação, ingestão de álcool em excesso, cuidados com doenças como diabetes e hipertensão, incentivo à atividade física, além de, claro informações sobre a importância da hidratação para o corpo, que previne o cálculo renal, por exemplo — disse o coordenador responsável pela hemodiálise do HSVP, Matheus Spanevello da Cunha.

No local, os visitantes também puderam conferir a nova máquina de hemodiálise da instituição, responsável por filtrar o sangue quando os rins do paciente já não desempenham essa função. Conforme Matheus, o aparelho foi adquirido há cerca de quatro meses e realiza uma filtração mais profunda do órgão.

— É como se fosse nosso rim mesmo, ela faz a hemodiafiltração, essa é a diferença dela para a outra máquina. Esse novo aparelho tem a possibilidade de fazer uma filtração mais avançada, eliminando todas as toxinas do nosso organismo, não deixando retornar essas toxinas para o nosso organismo — explica o coordenador.

Outra ação promovida durante a blitz da saúde foi um jogo de perguntas e respostas. Os participantes que acertassem as questões relacionadas a temas nutricionais tinham a opção de escolher entre uma garrafinha de água ou um creme.

Quem aproveitou para aferir a pressão e realizar o teste de glicose após um compromisso particular no shopping foi Maria Noêmia dos Santos, 82 anos. Ela conta que procura realizar exames anualmente a fim de conferir se está tudo bem com a saúde.

Maria Noêmia dos Santos aproveitou para realizar os testes oferecidos pelos profissionais da instituição. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

— Sempre faço o hemograma, ainda mais que só tenho um rim, porque nasci assim. Então é importante verificar se está tudo em ordem — disse.