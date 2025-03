Vacinas da gripe estão disponíveis em clínicas privadas de Passo Fundo; saiba quanto custam e onde encontrar

Vacina pode ser realizada para todas as pessoas com idade acima de seis meses. Marco Favero / Agencia RBS

Enquanto a vacina contra a gripe não chega na rede de saúde pública de Passo Fundo, clínicas particulares e farmácias já disponibilizam o imunizante. Podem receber as doses pessoas acima de seis meses de idade.

No país, a vacinação contra a gripe deve começar nesta semana para crianças de seis meses a seis anos, gestantes e idosos. Em 2025 as doses passam a fazer parte do esquema de imunização do SUS de forma permanente, o que significa que a proteção vai ficar disponível ao longo do ano para esse público-alvo, e não apenas em campanhas sazonais.

Conforme o secretário municipal de saúde, Diego Farias, Passo Fundo ainda não recebeu orientações técnicas para a campanha influenza 2025.

— Estamos aguardando as informações técnicas referentes aos grupos que devem ser atendidos nessa campanha e qual vacina será disponibilizada na campanha de influenza nesse ano — explica.

Vacinas estão disponíveis na rede privada

Em Passo Fundo, quem procurar pela vacina da gripe na rede particular vai encontrar a dose do imunizante por R$ 79,90 em alguns locais, como redes de farmácias. A tetravalente, por sua vez, tem preços que vão de R$ 99 a R$ 120, dependendo do estabelecimento.

Em uma clínica particular do centro da cidade, as doses estão disponíveis desde 4 de março. Lá, o imunizante protege contra quatro tipo de vírus: H1N1 Victoria, H3N2 Croatia, Cepa B Austria e Cepa B Phuket.

— Diferente de alguns outros tipos de vacinas, o vírus da gripe sofre mutações e, por isso, é necessário aplicar a vacina todos os anos. Ele também pode se alojar em mamíferos, aves e porcos, por exemplo — explicou a farmacêutica Alessandra Dull, proprietária da clínica de imunização.