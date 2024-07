O Dia do Cooperativismo, celebrado em 6 de julho, mobilizou a equipe da Cotrisal, cooperativa agropecuária de Sarandi para uma doação de sangue coletiva no Hemocentro de Passo Fundo. O grupo de 25 funcionários fez as doações na manhã desta sexta-feira (5) e poderão beneficiar até cem pacientes, já que cada doador pode ajudar a salvar até quatro vidas.