Em Passo Fundo, o Hemopasso e o Serviço de Hemoterapia do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) promovem ações especiais a fim de chamar a atenção à necessidade constante de doações de sangue. As ações acontecem ao longo de todo o mês, que recebeu o apelido de Junho Vermelho para conscientizar sobre a importância do ato solidário.