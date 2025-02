Protocolo para tratar a doença de Fabry entra no SUS e deve beneficiar ao menos 150 gaúchos

Tapejara tem centro de de referência para tratamento de pacientes com a doença. Fernanda Pimentel / Especial

Uma portaria do Ministério da Saúde aprovou o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da doença de Fabry, condição genética rara que afeta uma em cada 100 mil pessoas no mundo.

A decisão, publicada em 15 de janeiro, determina que o Sistema Único de Saúde (SUS) deve fornecer os medicamentos necessários de forma gratuita. Além disso, estabelece que estados e municípios devem estruturar a rede assistencial e definir fluxos de atendimento para esses pacientes.

Com o protocolo, a distribuição gratuita do medicamento alfagalsidase deve começar a ser efetivada ainda neste ano, estima a fundadora e presidente da Associação Gaúcha de Pacientes Portadores da doença de Fabry e Familiares (Agfabry), Adriana Slongo.

— Ainda estamos dando encaminhamento a documentações para a União, para que a compra do remédio possa ser feita e entregue aos pacientes, mas acredito que nesse ano as pessoas já vão ter acesso — disse.

Medicação controla a doença

A autorização da distribuição do medicamento pelo SUS foi conquistada em janeiro de 2024, mas ainda estavam pendentes as condutas para uso do remédio. Com o protocolo, ficam definidos os critérios de utilização, como o uso pediátrico para pacientes a partir dos sete anos.

A medicação precisa ser utilizada duas vezes por semana e é crucial para a sobrevivência dos pacientes, uma vez que pausa o avanço da doença. Até então, quem enfrenta a doença precisava custear o medicamento por conta própria, no valor de R$ 90 mil, ou entrar com processos judiciais.

Atualmente cerca de 150 pessoas são diagnosticadas com a doença no RS. O número aumentou em torno de 30 casos em um ano com a descoberta de novos núcleos em diferentes cidades gaúchas.

— Por ser uma condição hereditária, um diagnóstico nunca é isolado, sempre vão aparecendo outros. Por isso a importância de diagnosticar mais cedo e tornar a doença conhecida — explica Adriana.

Esperança para o futuro

Com oito pessoas diagnosticadas com Fabry na família, Adriana perdeu o marido para a doença aos 44 anos. Ela também tem uma filha de 33 anos com a patologia, que se mudou para os Estados Unidos em busca de tratamentos mais avançados.

— A aprovação do protocolo é uma esperança para o futuro, estamos aliviados. Não é possível mudar o passado e a medicação não pode reverter o quadro do paciente já afetado, mas pode pausar o avanço e já começar o tratamento cedo nos pacientes diagnosticados — disse.

Doença rara afeta uma em cada 100 mil pessoas no mundo . Reprodução RBS TV / Divulgação

Para além da medicação, a aprovação das diretrizes garante o atendimento aos pacientes com Fabry nas unidades públicas de saúde, que deverão capacitar profissionais para a identificação do diagnóstico e condutas a serem adotadas.