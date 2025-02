Calor favorece proliferação e Passo Fundo reforça ações de combate ao mosquito da dengue

Levantamento mostrou que 2,6 a cada 100 imóveis de Passo Fundo têm algum foco do mosquito. Genaro Joner / Agencia RBS

As equipes de vigilância ambiental de Passo Fundo reforçaram as ações de combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue. Os dados do primeiro Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (Liraa) de 2025 apontou que 2,6 a cada 100 imóveis têm algum foco do mosquito, o que coloca a cidade em situação de alerta.

A avaliação foi feita após a captura de pelo menos 1 mil ovos do mosquito em 225 armadilhas ovitrampas espalhadas pelos bairros para o controle da proliferação do inseto.

— Começamos a colocar as armadilhas em junho. Até dezembro não tínhamos nenhum ovo. Agora em janeiro ocorreu esse salto. Por isso intensificamos os trabalhos, o que é comum nessa época do ano — disse Ivânia Silvestrin, coordenadora da Vigilância Ambiental em Saúde do município.

Até essa quinta-feira (6), Passo Fundo tem quatro casos confirmados de dengue. Até o momento foram 95 notificações, sendo 30 em investigação e 61 descartados. No ano passado, Passo Fundo teve o recorde de contaminações. Ao todo, foram 1.968 casos confirmados e três mortes em decorrência da doença.

Em 2025, os bairros com mais focos do mosquito são Petrópolis e São Luiz Gonzaga.

— O que a gente observa, assim como no ano passado, é que os focos estão naqueles depósitos passíveis de remoção: pratinhos de plantas, saquinhos de lixo, copos plásticos e pequenos recipientes que podemos descartar na coleta seletiva ou condicionar de uma forma correta — reforma Ivânia.

Ações de combate ao mosquito abrangem potenciais criadouros, como pneus, potes de plantas e recipientes de plástico. Felipe Nyland / Agencia RBS

No momento, as equipes trabalham com fiscalizações e orientações nas ruas com a ajuda de 52 agentes de combate a endemias e 86 agentes comunitários de saúde.

As equipes também aplicam inseticidas em todas as escolas de Passo Fundo, visto que o retorno às aulas é na segunda-feira (10). A aplicação deve seguir ao longo de todo o mês de fevereiro.

Se constatado um foco, o proprietário do local é notificado e deve limpar o local. Caso não faça a limpeza, a multa pode variar de R$ 800 a R$ 7 mil, dependendo do tamanho da área.

Orientações para eliminar criadouros do mosquito da dengue

Mantenha caixas d'água bem fechadas, com tela e tampa. O mesmo vale para baldes e tonéis

Opte por vasos de plantas sem pratinhos

Guarde pneus em locais cobertos e secos. Caso prefira descartar, leve até o ecoponto no bairro São Luiz Gonzaga

Mantenha piscinas limpas e tratadas

Descarte o lixo corretamente.

Onde denunciar casos de água parada em Passo Fundo

Caso você identifique pontos que possam proliferar o mosquito, denuncie nos canais oficiais da prefeitura: