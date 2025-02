Avenida e Brasil de Pelotas ficam no empate pelo quadrangular do rebaixamento

Avenida e Brasil-Pel empataram em 1 a 1 na rodada de abertura do quadrangular de rebaixamento do Gauchão. O Alviverde saiu na frente, com Bustamante, aos 3 minutos do segundo tempo. Enquanto o Xavante igualou o placar nos acréscimos, aos 47, com Áquila. A partida ocorreu no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul, nesta quarta-feira (19).