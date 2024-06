A procura pela vacina da dengue em Erechim, no norte gaúcho, está abaixo do esperado. Desde o recebimento das doses, em 13 de junho, 160 pessoas foram imunizadas. A cidade recebeu 1.428 doses para ser aplicadas em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, a faixa etária com mais internações pela doença a nível nacional.