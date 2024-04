O Dia Nacional da Tontura, celebrado nesta segunda-feira (22), relembra os sintomas e a importância de tratamento do sintoma que é o segundo mais relatado pelos brasileiros, ficando atrás apenas da dor de cabeça. Conviver com o problema pode prejudicar a qualidade de vida e causar riscos, mas, com o diagnóstico correto, é possível tratar e curar grande parte das causas da tontura.