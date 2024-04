Com necessidade constante de doações, os bancos de sangue de Passo Fundo e região alertam para a garantia de recebimento de todos os tipos sanguíneos. Por isso, uma ação da Rede Globo em parceria com as 12 afiliadas lança, nesta sexta-feira (26), a nova temporada da série Sob Pressão, convidando a população a doar sangue em diferentes regiões do país.