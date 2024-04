Neste sábado (27), dois serviços de coleta de sangue funcionarão excepcionalmente em alusão ao dia D da campanha Sob Pressão, para potencializar a iniciativa e aumentar o número de doações. Em Porto Alegre, será possível doar sangue no Hospital de Pronto Socorro (HPS), das 13h30min às 15h30min. Também estará à disposição do público a unidade móvel do Hemocentro do Estado (Hemorgs) no município de Dois Irmãos, das 8h às 12h.