Passo Fundo está entre as 19 cidades gaúchas que receberão uma nova ambulância para atendimento de urgência e emergência do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O município deve receber uma unidade de suporte avançado equipada com aparelhos semelhantes aos de um Centro de Tratamento Intensivo (CTI) hospitalar e conduzida por motorista socorrista, médico e enfermeiro.