Pelo menos 20 cidades das regiões Norte e Noroeste do RS receberam cerca de R$ 10 milhões para reduzir as filas de cirurgias eletivas realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O valor é parte do Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas (PNRF), do Ministério da Saúde.